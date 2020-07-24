Azerbaycan'da son 24 saatte 332 kişide Covid-19 tespit edildi Azerbaycan'da son 24 saatte 332 kişide yeni tip korona virüsün tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 29 bin 312'ye yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 332 kişide yeni tip korona virüsün tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 29 bin 312'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 332 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 29 bin 312'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 21 bin 547 oldu.

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 573 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Öte yandan, Azerbaycan'da şu ana kadar 667 bin 819 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA