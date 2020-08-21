Azerbaycan'da son 24 saatte 162 vaka tespit edildi
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Azerbaycan'da son 24 saatte 162 vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 921'e yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 162 vaka tespit edildi
21.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:00

Azerbaycan'da son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 921'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 171 kişinin de iyileşerek taburcu edildi belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 921'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 512'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32 bin 682 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 861 bin 788 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA

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