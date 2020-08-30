Azerbaycan'da son 24 saatte 135 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 135 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 36 bin 309'a yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 135 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 36 bin 309'a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 135 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 309'a hayatını kaybeden kişi sayısı ise 531'e yükseldi. Açıklamada 127 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 703 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 917 bin 27 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA