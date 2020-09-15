Azerbaycan'da son 24 saatte 114 yeni korona virüs vakası tespit edildi
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Azerbaycan'da son 24 saatte 114 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 114 yeni korona virüs vak'ası tespit edilmesiyle toplam vak'a sayısı 38 bin 517'ye yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 114 yeni korona virüs vakası tespit edildi
15.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:46

Azerbaycan'da son 24 saatte 114 yeni korona virüs vak'ası tespit edilmesiyle toplam vak'a sayısı 38 bin 517'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 114 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 138 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 38 bin 517'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 566'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 998 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 20 bin 29 korona virüs testi yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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