Azerbaycan'da şehre inen bozayı sokakları turladı, arabaların üzerine çıktı
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Azerbaycan'da şehre inen bozayı sokakları turladı, arabaların üzerine çıktı

Azerbaycan'ın Şeki kentinde yiyecek arayan bozayı şehre indi.

Azerbaycan'da şehre inen bozayı sokakları turladı, arabaların üzerine çıktı
31.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:04

Azerbaycan'ın Şeki kentinde yiyecek arayan bozayı şehre indi.

Uzun süre şehir merkezinde kalan bozayı, kent sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, bozayının şehir merkezinde, sokaklarda gezindiği ve arabaların üzerine çıktığı görüldü.

Bozayı saatlerce sokakları turlarken güvenlik güçleri etrafını çembere alarak hem meraklı kalabalığın yaklaşmasını hem de ayının çevreye zarar vermesini önlemeye çalıştı.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ekipleri, bozayıyı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip koruma altına aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bozayının Altıağaç Milli Parkı'na götürüleceği, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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