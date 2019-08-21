Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi

21.08.2019 11:56

Azerbaycan'da, eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Yarbay Reşat Atakişiyev'in cenazesi törenle toprağa verildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağıyla eğitim uçuşu yaparken, Hazar Denizi'ne düşen Atakişiyev için ilk tören Silahlı Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından şehit Atakişiyev'in naaşı, Fahri Hiyaban'a götürüldü ve burada törenle toprağa verildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü.

Uçağın enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi de katılmıştı.

Atakişiyev'in cansız bedeni dün bulunmuştu.

Kaynak: AA