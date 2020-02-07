Azerbaycan'da seçime son 2 gün kaldı

07.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:05

Azerbaycan 9 Şubat 2020 tarihinde meclis milletvekillerinin belirlenmesi için 6. Genel seçime gidiyor.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçime saatler kala, seçim kampanyalarını sürdüren siyasal partiler için yarın yerel saatle 08.00 itibariyle seçim yasakları başlayacak.



Mecliste bulunan 125 sandalye için 299'u kadın bin 324 aday yarışacak. 1 Kasım 2015'de yapılan seçimlerde 767 aday yarışmıştı. 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimlerde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 324 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girecek.



Seçimde farklı meslek gruplarından içerisinden adaylar parlamentoda yer almak için mücadele edecek. Önceki seçimlere göre, daha fazla genç aday oldu. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer alıyor.



Öte yandan seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izleyecek. YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip edecek.



Merkezi Seçim Komisyonu ülke genelinde 136'sı açık 136'sı kapalı alanlarda seçmenleri bilgilendirdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA