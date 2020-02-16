Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında
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Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında

Azerbaycan polisi, geçen hafta yapılan ulusal seçimleri protesto etmeye hazırlanan 3 muhalefet liderini ve 100’den fazla aktivisti gözaltına aldı.

16.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:18
Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında

'da geçen hafta yapılan seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen 3 muhalif parti lideriyle birlikte 100'den fazla aktivist gözaltına alındı. Uluslararası gözlemciler tarafından yapılış şekli sorgulanan seçimi liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi kazanmıştı.


Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi geçen haftaki seçimde 125 koltuklu meclisin 72 koltuğunu kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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