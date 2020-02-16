Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında

16.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:18

Azerbaycan'da geçen hafta yapılan seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen 3 muhalif parti lideriyle birlikte 100'den fazla aktivist gözaltına alındı. Uluslararası gözlemciler tarafından yapılış şekli sorgulanan seçimi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi kazanmıştı.



Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi geçen haftaki seçimde 125 koltuklu meclisin 72 koltuğunu kazandı. Euronews.com'da Görüntüle