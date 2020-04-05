Azerbaycan'da salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulamasının bugün yürürlüğe girmesiyle tedbirler sıkılaştırıldı.
05.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:37
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulamasının bugün yürürlüğe girmesiyle tedbirler sıkılaştırıldı. Yeni uygulamayla hem yaya hem de araç trafiği azaldı, sokaklar boşaldı.
Kaynak: AA