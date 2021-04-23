Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Şiraliyev'i görevden alındı
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Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Şiraliyev'i görevden alındı

Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Şiraliyev'i görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan'da yaklaşık 16 yıldır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Oktay Şiraliyev görevinden alındı.

Azerbaycan'da yaklaşık 16 yıldır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Oktay Şiraliyev görevinden alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, imzaladığı kararnameyle Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'i görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev imzaladığı bir başka kararnameyle Birinci Sağlık Bakanı Yardımcılığı görevine Teymur Musayev'i getirdi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Musayev, Sağlık Bakanının atanana kadar görevi icra edecek.

Eski Bakan Şiraliyev, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı görevine getirilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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