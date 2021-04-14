Azerbaycan'da ramazan ayı Kovid-19 gölgesinde başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan'da ramazan ayı Kovid-19 gölgesinde başladı

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan'da ramazan ayı Kovid-19 gölgesinde başladı

Azerbaycan'da halk ramazan ayına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gölgesinde girdi.

Azerbaycan'da halk ramazan ayına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gölgesinde girdi.

Ülkenin dini konulardan sorumlu merci Kafkas Müslümanları İdaresinin fetvası gereği ramazanın bugün başladığı ülkede ibadethaneler kapalı olduğu için teravih namazı kılınmadı.

Kafkas Müslümanları İdaresinin fetvasında ibadetlerin evde yapılması gerektiği belirtildi.

Toplu dini törenlerden kaçınılmasının önemi vurgulanan fetvada, iftar sofralarının sadece aile bireylerinin katılımıyla düzenlenmesi tavsiye edildi.

Azerbaycan'da kafe ve restoranlar açık fakat aynı masada 5'ten fazla kişinin oturması ve kalabalık etkinlikler yasak. Dolayısıyla toplu iftar organizasyonları da yapılmayacak.

Ülkedeki yardım kuruluşları iftar çadırları açmayacak fakat gıda yardımları sürdürülecek. Türkiye Diyanet Vakfı da Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıtacak.

Salgını önlemek için hayata geçirilen tedbirler nedeniyle bu ramazana eski alışkanlıklarından uzak girmenin üzüntüsünü yaşayan Azerbaycanlılar, iftar ve ibadetlerini kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Azerbaycanlı Ülvü Muzafferli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki ramazanı salgın nedeniyle buruk yaşadıklarını fakat oruç ve ibadetlerini aksatmadıklarını söyledi.

Camilerin kapalı olması nedeniyle teravih namazlarını evde kıldıklarını belirten Muzafferli, "İnşallah gelecek yıl eski ramazanların tadı geri gelir." dedi.

Goşgar Abbasov ise geleneği olan toplu iftarları bu sene gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Abbasov, ibadetlerini evlerinde yaptıklarını belirterek, "Orucumuzu tutuyoruz, dualarımızı ediyoruz. Bu sene aslında gururlu bir ramazan yaşıyoruz. 44 günlük savaşta topraklarımız işgalden kurtarıldı. Dualarımızda şehitlerimizi unutmuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Hazal Kaya Ajda Pekkan
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azerbaycan'da ramazan ayı Kovid-19 gölgesinde başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:39:10. #1.16#

title