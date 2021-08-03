Azerbaycan'da, polis memurunu darbeden milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
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Azerbaycan'da, polis memurunu darbeden milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Azerbaycan'da, polis memurunu darbeden milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da, Haçmaz Milletvekili Eldeniz Selimov'un dokunulmazlığı, hakkında bir polis memurunu darbetmek suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle kaldırıldı.

Azerbaycan'da, Haçmaz Milletvekili Eldeniz Selimov'un dokunulmazlığı, hakkında bir polis memurunu darbetmek suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle kaldırıldı.

Azerbaycan Milli Meclisinin olağanüstü toplantısında, Milletvekili Selimov'un dokunulmazlığının kaldırılması görüşüldü.

Toplantıya katılan Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Selimov'un polis memuruna şiddet uygulayarak devletin itibarını zedelediğini belirterek, milletvekillerinden Selimov'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmalarını istedi.

Yapılan oylamada, 98 "Evet" ile Selimov'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Selimov ile bir polis memur arasında 29 Temmuz'da lokantada tartışma çıkmış, Selimov, polis memurunu darbetmişti.

Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri gereği saat 24.00'de kapatılması gereken lokantaya gelerek uyarıda bulunmuştu. Lokantada bulunan Selimov, milletvekilliğini gerekçe göstererek polisin uyarısını hiçe saymış, mekanı terk etmemişti. Selimov, uyarılarını sürdüren polis memurlarından birine şiddet uygulamıştı.

Darbedilen memurun şikayeti üzerine Selimov hakkında soruşturma başlatılmış, mensubu olduğu iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinden ihraç edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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