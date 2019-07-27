Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali" coşkusu

Azerbaycan'ın Gedebey bölgesinde başlayan Milli Yayla Festivali coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı ile Gedebey Valiliğinin Düzyurd-Miskinli Yaylası'nda düzenlediği festivalin açılışına Azerbaycan'ın yanı sıra dünyanın 16 ülkesinden binlerce insan katıldı. Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen festivale yoğun katılım oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın onur konuğu olduğu festivalin açılışında, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gedebey Valisi İbrahim Mustafayev, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Müzadil Hasanov ve çok sayıda üst düzey yetkili de yer aldı.

Temsili Dede Korkut'un misafirleri selamlaması ile başlayan etkinlikte demir dövme merasimi yapıldı, festival alanında kurulan etno kasabada zanaatkarlar köşesi ve pazar yeri gezildi.

Bilal Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Azerbaycan'ın son yıllarda önemli spor organizasyonlarına imza attığını ifade eden Erdoğan, etkinlikteki coşkulu ve yoğun kalabalığın Azerbaycanlıların milli sporlara olan güçlü desteğini gösterdiğini vurguladı.

Azerbaycanlı gençlerin kendi milli sporlarını unutmamasını önemsediklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü kültürümüzü kaybedersek bağımsızlığımızı kaybederiz. Bizi yenmek isteyenler, topraklarımıza giremedikleri zaman kafalarımızın içini işgal etmek istiyorlar. Bunu kültürleriyle, müzikleriyle, sporlarıyla yapıyorlar. Eğer biz kendi kültürümüze sahip çıkmazsak o zaman bizi mağlup etmek isteyenler başarılı olur. Kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu mesajı sadece Türk dünyasında değil bütün dünyada veriyoruz. Dünyanın bütün milletleri kendi sporlarını yaşatma hakkına sahiptir. İnşallah Milli Yayla Festivali Azerbaycan'da milli sporların gelişmesine katkı sağlar, hem de Azerbaycan kamuoyunun bu konuya ilgisini çekmekte bir vesile olur."

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, kalabalığa baktığında kendini Türkiye'de düzenlenen yayla festivallerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet, bir millet olduğunu vurgulayan Özoral, "Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür. Bizler birbirimize omuz verdikçe, birbirimizden güç aldıkça daha güzel yarınlara gideceğiz. Geçmişimizi görmemiz önümüzü daha çok açacak, bizi daha çok geleceğe taşıyacaktır. Bugün yapılan festival bizlerin nasıl tek millet olduğunu göstererek önümüzde yeni ufuklar açacaktır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Tarım Bakanı Kerimov, festivalin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin göstergesi ve örneği olduğunu vurguladı. Kerimov, festivalin gelecek yıllarda daha da güzel olacağını sözlerine ekledi.

Gedebey Valisi Mustafayev, böylesine bir etkinliğin yapılmasında sundukları katkı dolayısıyla TİKA yetkililerine teşekkür etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki Azerbaycan'da yaptıkları projelerden bahsederek, bunları artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Hasanov da projesine inandıkları ve destek verdikleri için TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı binicilerin Karabağ atlarıyla yaptığı akrobasi gösterisi ilgi gördü. Binicilerin gösterinin sonunda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla tur atması davetlilerden büyük alkış aldı.

Azerbaycanlı geleneksel halk sanatçılarının müzik gösterileriyle devam eden etkinlikte Türk ve Kırgız okçuların yaptığı gösterilere de davetliler ilgi gösterdi.

Etkinlikte Bilal Erdoğan da ok attı. Hedefi tutturan Erdoğan, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin açılışı, yetkililerin festival ateşini yakmasıyla sona erdi. Festival 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA