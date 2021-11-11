- Azerbaycan'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 111 bin fidan dikildi

BAKÜ - Azerbaycan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 111 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 11 Kasım "Geleceğe Nefes" programı kapsamında Azerbaycan'da Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fidan dikim töreni düzenlendi. Başkent Bakü'nün Hocahesen semtinde binden fazla fidan toprakla buluşurken, ülke genelinde 111 bin fidan dikildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın, "11 Kasım'ı Azerbaycanlı kardeşlerimizle kutlamak istedik. Türkiye'de olduğu kadar Azerbaycan'da da ormancılığa, ağaçlandırmaya çok önem veriyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği problemi var. Ormanlarda azalma var, erozyonlar var. O yüzden ağaçlandırma çok daha önem taşıyor. Azerbaycan'ın Türkiye gibi her tarafını yemyeşil yapmak istiyoruz" dedi.

Karabağ'ın Zengilan ilinde de farklı türlerde bin 111 fidan dikildi.