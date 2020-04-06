Azerbaycan'da mahsur kalan Çıldırlı vatandaş yardım istedi
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Murat Türköz, Azerbaycan, Ardahan, Türkiye, Güncel

Azerbaycan'da mahsur kalan Çıldırlı vatandaş yardım istedi

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyünden Türkay Türköz, evlenmek için gittiği Azerbaycan'da mahsur kaldı.

06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:42
Azerbaycan'da mahsur kalan Çıldırlı vatandaş yardım istedi

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyünden Türkay Türköz, evlenmek için gittiği Azerbaycan'da mahsur kaldı.

Türkay Türköz amcasının oğlu Murat Türköz ve amcası oğlunun Azeri uyruklu eşi Aybeniz Türköz (35) ile birlikte 11 Mart'ta Azerbaycan'ın Kazak kentinin Işıklı köyüne gitti. Türkay Türköz, burada amcası oğlunun eşinin arkadaşı Şahnisa Mehmedova nişanlanarak yüzük taktı.

Azerbaycan'da yapılan düğünün ardından Türkay ve Şahnisa Mehmedova Türköz çifti ile kuzeni Murat ve eşi Aybeniz Türköz çifti, Türkiye'ye dönmek üzere 13 Mart'ta yola çıktı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na gelen çiftler, koronavirüs nedeniyle kapıların kapatılması üzerine giriş yapamadı. Sınırda bir süre bekleyen çiftler, geçişlerine izin verilmeyince Kazan kentindeki Işıklı köyüne geri dönmek zorunda kaldı.

Sınır kapısından geçişlerine izin verilmeyen ve Azerbaycan'a geri dönmek zorunda kalan Türkay Türköz Türkiye' de ki ailesini arayarak Türkiye'ye giriş yapamadıklarını söyledi. Çocuklarının Azerbaycan'da mahsur kalmasından dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını söyleyen anne ve baba "Evlenmek için gurbete giden oğlum ve yakınlarımız Azerbaycan'da gelinimizle birlikte mahsur kaldı. Düğün yemeklerini bile hazırlamıştım. Mutluluğumuz, kapılar kapanınca üzüntüye döndü. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

Ailesi ile sık sık cep telefonu ile görüştüğünü dile getiren Türkay Türköz, "Amcamın oğlu Murat Türköz'ün Azeri olan eşinin ülkesinde bir kız arkadaşı vardı. Telefonla tanıştık, görüştük ve evlenmeye karar verdik. Murat Türköz ve eşi ile birlikte 11 Mart'ta Azerbaycan'a gidip Şahnisa'yı istedik. Ailesi 'evet' deyince orada yüzük taktık. 13 Mart günü döndüğümüzde kapıların koronavirüs nedeniyle kapandığını öğrendik. Türkiye'ye giremedik ve eşimin köyüne geri döndük. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü köyde annem ve babam yalnız yaşıyor. Babam görme engelli. Ailemin tek erkek çocuğuyum. Evde hayvanlarımız var. Tarlaların sürülmesi lazım" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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