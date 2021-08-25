Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
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Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti

Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da son 24 saatte kayıtlara geçen 3 bin 794 vaka ile toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 400 bini aştı.

Azerbaycan'da son 24 saatte kayıtlara geçen 3 bin 794 vaka ile toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 400 bini aştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 794 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 401 bin 828'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 216 artarak 350 bin 670'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 33 artarak 5 bin 403'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 362 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 45 bin 755 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, yılın ilk aylarında 400'ün altında seyreden, nisanda 2 binin üzerine çıkan günlük vaka sayıları haziranda 200'ün altına gerilemiş, temmuzun ortalarından itibaren artmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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