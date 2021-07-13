Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'a, yurt dışından gelen 31 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı tespit edildiAzerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada, Kovid-19 mutasyonları sonucunda son zamanlarda görülen varyantların dünyada ciddi kaygı...

Azerbaycan'a, yurt dışından gelen 31 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı tespit edildi

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada, Kovid-19 mutasyonları sonucunda son zamanlarda görülen varyantların dünyada ciddi kaygı oluşturduğu, Azerbaycan'da da yeni varyantlarla ilgili analizlerin yoğun şekilde yapıldığı belirtildi.

Yapılan kontroller sonucunda, yurt dışından Azerbaycan'a gelen 31 kişide Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiği bildirilen açıklamada, hızla yayılan Delta varyantına karşı en etkili mücadele yönteminin aşı olduğu kaydedildi.

TABİB, hayatın normale dönmesi için herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya ve aşı yaptırmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Melisa Döngel Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 18:13:55. #1.15#

title