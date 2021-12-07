Azerbaycan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bini geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte kayıtlara geçen 21 ölüm ile yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1530 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 598 bin 503'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1864 artarak 567 bin 385'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 4'e çıktı.

Bugüne kadar 5 milyon 621 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 23 bin 114 kişinin tedavisi sürüyor.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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