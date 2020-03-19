Azerbaycan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı
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Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Azerbaycan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu azaldı.

19.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:28
Azerbaycan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu azaldı.

Nevruz Bayramı öncesi olmasına rağmen sakin bir havaya bürünen Bakü'de, koranavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanı ağırlayan Fevvareler Meydanı artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkanların çoğunluğu da maske kullanıyor.

Önlemler kapsamında lokanta ve kafelerin saat 21: 00'a kadar açık olduğu Bakü'de bu mekanları çok az insanın kullandığı gözlemleniyor. Barlar ve gece kulüpleri ise hükümetin aldığı karar gereği kapalı. Bakü ve diğer illerdeki cami ve diğer ibadethaneler de önlemler kapsamında kapalı tutuluyor.

Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor.

Alışveriş merkezleri açık fakat hareketlilik çok az. Nevruz Bayramı dolayısıyla marketlerde yoğunluk gözlemleniyor. Raflarda herhangi bir gıda ve temizlik malzemesi eksikliği görülmüyor.

-Bakü'ye girişler durduruldu

Tedbirler kapsamında bugünden itibaren Bakü, Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasaklandı. Kentin girişlerinde tüm araçlar kontrol ediliyor ve diğer illere kayıtlı vatandaşlarla araçlar geri gönderiliyor.

Ülkede, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı tedbirler sürdürülüyor. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonları hala kapalı, düğün yasağı da devam ediyor. Her yıl renkli görüntülere sahne olan Nevruz kutlamaları ise bu yıl yapılmayacak.

-Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metroda ve şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam antibakteriyel temizlik çalışması yapılıyor. Dezenfekte edilen araçlar sabah halkın rahat şekilde kıllanılması için hazır hale getiriliyor.

Azerbaycan'da bugüne kadar toplam 34 Kovid-19 vakası tespit edildi. Taşıyıcılardan biri hayatını kaybetti, 10 hasta sağlığına kavuştu, 23 hastanın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

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