Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Azerbaycan'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
12.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
Azerbaycan'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
Azerbaycan medyası, İran'da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan'a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.Azerbyacan'da koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.
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Kaynak: DHA