Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi
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Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi

Azerbaycan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi.

02.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:11
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi

'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.  Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek,  bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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