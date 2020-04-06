Azerbaycan'da "koronavirüs affı" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 176 mahkumu affetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 176 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşı ve sağlık durumu dolayısıyla özel bakıma muhtaç, yaşı 65'ten büyük bazı mahkumların ve ailelerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların sağlık durumları, mahkumiyet sürelerindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını kaydetti.

Ülkede vaka sayı arttı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, ülkede 57 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 641 oldu. Son verilere göre Azerbaycan'da bugüne kadar 44 kişi iyileşti, 7 kişi yaşamını yitirdi. 590 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da bugüne kadar 45 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 369 kişi karantinada tutuluyor.

Kaynak: AA