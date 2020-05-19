Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
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Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, 131 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 518'e ulaştı.

Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
19.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:07

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, 131 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 518'e ulaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 131 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 143 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede vaka sayısı 3 bin 518'e yükselirken, korona virüs tespit edilen toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenip taburcu olanların toplam sayısı ise 2 bin 198 olarak açıklandı.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken, şu ana kadar 240 binden fazla korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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