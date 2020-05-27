Azerbaycan'da koronadan can kaybı 54'e yükseldi
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Azerbaycan'da koronadan can kaybı 54'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 568'e yükseldi.

Azerbaycan'da koronadan can kaybı 54'e yükseldi
27.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:02

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 568'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 165 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 63 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 78 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 568'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 54 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 897 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 280 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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