Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin durumu iyi
Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin gördükleri tedaviler sonrasında iyileştiği açıklandı.
10.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:00
Azerbaycan'da korona virüsü taşıyan 3 kişinin gördükleri tedaviler sonrasında iyileştiği açıklandı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vakası tespit edilen 3 kişinin özel donanımlı hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı.
Öte yandan Azerbaycan'da 11 korona virüsü vakası bulunuyor.
(İHA)
Kaynak: İHA