Azerbaycan'da korona virüsü bulaşan 3 kişi daha iyileşti
Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) bulaşan 3 kişi iyileşerek taburcu edildi.
14.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:53
Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) bulaşan 3 kişi iyileşerek taburcu edildi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı operasyon karargahı, Azerbaycan'da korona virüs vak'ası tespit edilen 3 kişin daha özel donanımlı hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan'da korona virüsü tespit edilen toplamda 6 kişinin iyileştiği açıklandı. Azerbaycan'da 1 kişi ise korona virüsü yüzünden hayatını kaybetmişti. - BAKÜ
Kaynak: İHA