Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 51'e yükseldi Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 271'e yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 271'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 149 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 65 ve 64 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 134 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 271'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 741 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 270 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA