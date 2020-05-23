Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
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Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 982'ye yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
23.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:40

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 982'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 127 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 72, 68 ve 38 yaşındaki 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 982'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 506 kişi ise taburcu oldu.

Ayrıca açıklamada, 107 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 265 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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