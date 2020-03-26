Azerbaycan'da korona virüsten 3.ölüm Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e, vaka sayısı ise 122'ye yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e, vaka sayısı ise 122'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki ölü ve vaka sayıları artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3'e ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybeden 59 yaşındaki hastanın Türkiye'den döndüğü belirtildi.

Ülke genelinde 29 kişide daha korona virüsüne rastlanmasıyla toplam vaka sayısının ise 122'ye yükseldiği aktarıldı. Tedavi altına alınan hastalardan 5'inin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca, 5 kişinin de iyileşerek taburcu olduğunu ifade etti. Ülke genelinde taburcu olanların sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi ise karantinada tutuluyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA