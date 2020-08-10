Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı düşüşe geçti Azerbaycan'da son 24 saatte 79 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 647'ye yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 79 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 647'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 79 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 278 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 647'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 492'ye yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 30 bin 642 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 790 bin 141 korona virüs testi yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA