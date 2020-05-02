Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı bin 894'e yükseldi
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Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı bin 894'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı bin 894'e yükseldi
02.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:54

Azerbaycan'da, 40 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 894'e yükseldi.

Azerbaycan'da, 40 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 894'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 46 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 14'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 894'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 25 kişi hayatını kaybetti, bin 411 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 152 binden fazla korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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