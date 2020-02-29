Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 3'e yükseldi

29.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:26

Azerbaycan'da korona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 2 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 2 kişinin de İran'dan Azerbaycan'a geri dönen Azerbaycan vatandaşı olduğu ve yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. İki Azerbaycan vatandaşının da karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Hastaların iletişimde olduğu kişilerin ise araştırıldığı vurgulandı.



İran'la sınır kapatıldı



Ülkede korona virüsü endişesi yaşanırken, virüsün yayılma riskine karşı Azerbaycan ile İran arasındaki sınır geçişleri bugün yerel saatle 16.00'dan itibaren 2 haftalığına kapatıldı. Azerbaycanlı yetkililer, İran'ın karara ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı.



Öte yandan, İran vatandaşlarının Azerbaycan'dan ayrılması, Azerbaycan vatandaşlarının ise İran'dan ülkelerine dönmesi için gerekli güvenli geçiş noktalarının sağlanacağı belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA