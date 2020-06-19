Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 438 kişide daha korona virüs tespit edildi.

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi
19.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:27

Azerbaycan'da son 24 saatte 438 kişide daha korona virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 438 korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 133 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan'da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 767'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 143'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 325 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 410 bin 475 kişiye korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Sezen Aksu Ebru Gündeş Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Cüneyt Çakır Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 20:39:10. #1.14#
title