Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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Azerbaycan, Güncel

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

12.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:20
Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı, korona virüs vakasının tespit edildiğini 1 kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, İran'a tedavi için giden 51 yaşındaki kadının Azerbaycan'a döndükten sonra rahatsızlandığı kaydedildi. Yapılan testler sonucunda korona virüs ve şiddetli böbrek yetmezliğinin son aşamasında olduğu tespit edildi. Hastanın ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğinin yanı sıra şiddetli bağışıklık düşüklüğüne sahip olduğu açıklandı. Yetkililer, acilen yoğun bakıma alınan hastanın tüm çabalara rağmen, kronik komplikasyonları şiddetlendiğini, çok sayıda organ yetmezliğinin oluştuğunu ve hayatının kurtarılmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 3 kişi iyileşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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