Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi
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Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi

Azerbaycan'da 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

05.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:22
Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi

'da 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 3 kişide daha Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Alman vatandaşı ile İran'ın Kum şehrinden Azerbaycan'a geri dönen 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.


Azerbaycan'da bundan önce 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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