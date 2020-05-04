Azerbaycan'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor

Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde alınan bir dizi kısıtlama bugünden itibaren kaldırıldı.

Azerbaycan'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde alınan bir dizi kısıtlama bugünden itibaren kaldırıldı.

Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gevşetilmeye başlandı. Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan sıkı önlemler sonucunda başkent Bakü'de boş kalan Fevvareler Meydanı'nda bugünden itibaren tüm iş yerlerinin açılmasıyla yeniden hareketlilik başladı.

Ülkedeki bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları da çalışmaya başladı. Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 4 Mayıs'tan itibaren belirli sayıda devlet kurumu çalışanı iş başı yapacak. Söz konusu şehir ve iller dışında tüm bölgelerde, sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması kaldırılırken, tüm devlet kurumu çalışanları iş başı yapacak. Ayrıca bu bölgelerde kafe ve restoranlar açılacak, parklara giriş serbest olacak. 10 kişiden fazla kişinin bir yerde toplanması yasaklanırken, ülke genelinde eğitime verilen ara 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bugüne kadar bin 932 Covid-19 vakası görülen Azerbaycan'da 25 kişi yaşamını yitirdi, bin 441 hasta iyileşti. - BAKÜ

Kaynak: İHA