Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
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Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı

Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törenlere katılanlar, Kerbela şehitlerini andı. Başkent Bakü'de bulunan Meşedi Dadaş Camisini ziyaret eden Azerbaycanlılar, Hz. Hüseyin''in şehit edilmesiyle ilgili konuşmaları dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, Kafkas Müslümanları İdaresi'nden (QMİ) yapılan açıklamada, törenlerde zincir vurmak yasaklandı.

Bakü'deki camilerde ve bölgelerde Kafkas Müslümanları İdaresi ve Sağlık Bakanlığının organizasyonu ile gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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