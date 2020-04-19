Azerbaycan'da karantinadaki erkekler "Ev Erkekleri Kulübü" kurdu
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Azerbaycan'da karantinadaki erkekler "Ev Erkekleri Kulübü" kurdu

Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan erkekler, Ev Erkekleri Kulübünü (EKK) kurdu.

19.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:53
Azerbaycan'da karantinadaki erkekler

Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan erkekler, Ev Erkekleri Kulübünü (EKK) kurdu. Ev işlerinin yalnızca kadınların görevi olmadığına dikkat çeken EKK üyeleri, ihtiyaç sahipleri için yardım topluyor.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle erkekler karantina yüzünden evlerinden çıkamayınca "Ev Erkekleri Kulübü"nü kurmaya karar verdi. Dışarı çıkmayan erkekler, evde kaldıkları süre boyunca ev işleri, yemek pişme, çocukların bakımı gibi çoğunlukla kadınların yaptığı işlerde hünerlerini gösterdikleri videoları ve fotoğrafları sosyal medyadaki Ev Erkekleri Kulübü sayfasına yüklemeye başladı. Sayfada ev işlerinde kadın ve erkek eşitliğinin önemi vurgulanırken hem komik ve hem ilginç görüntüler ortaya çıktı.

EKK üyeleri, ev işleri yapmalarının utanç verici ve alay konusu olmadığını, sadece kadınların yapmak zorunda olduğu bir iş olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kulübün karantina günlerinde evde kalmak zorunda olan erkeklere ev işlerinde kadınları desteklenmeleri, kadınları daha iyi anlamak ve deneyimlerini paylaşmak için fırsatı olduğu düşünülüyor.

24 Mart tarihinde kurulan ve sadece erkeklerin kabul edildiği grup bu sayede kısa zamanda 32 binden fazla üyeye ulaşmayı başardı. Hem eğlenceli hem de öğretici bir kulüp olduğunu vurgulayan Ev Erkekleri Kulübü'nün kurucusu Vefadar Babayev, "Ev Erkekleri Kulübü'nü 24 Mart tarihinde kurduk. Karantina süresi boyunca evde kalsak da zamanımızı verimli geçirmek için kurduk. İlk günden beri gruba üye olmak isteyenler çoğaldı. Kuralı 3 hafta olması rağmen 32 bin üyeye ulaştık. Ev işleriyle ilgili eğlenceli paylaşımlar oluyor. Aynı zamanda kendi alanlarında deneyimli kişiler karşılıklı olarak bir birine yardımcı oluyor. Mesele doktor bir arkadaşımız ihtiyaç sahibi aileleri muayene edebilirim diye paylaşımlarda bulunuyor. Sadece eğlence değil, entelektüel kesimin çoğunlukla bulunduğu bir ortam. Şimdi sitesini kuruyoruz. Kuracağımız bu site sayesinde projeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Babayev, "Üyelerimizle tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım toplamak için fon oluşturma teklifi geldi. Bu yardım kampanyasını ilan ettikten sonra üyelerimiz tarafından bağışlar gelmeye başladı. Bugüne kadar 900'e yakın aileye erzak yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı.

EKK üyelerinin bağışlarıyla ortalama her gün 60 aileye erzak yardımı yapılıyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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