Azerbaycan'da karantina süresi uzatılacak
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Azerbaycan'da karantina süresi uzatılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 20 Nisan'a kadar sürmesi planlanan karantinanın uzatılacağını duyurdu.

17.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:51
Azerbaycan'da karantina süresi uzatılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 20 Nisan'a kadar sürmesi planlanan karantinanın uzatılacağını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ve Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Aliyev, ülkede karantina süresinin uzatılmasının en doğru karar olduğunu vurguladı. Şu anda karantinanın 20 Nisan'a kadar devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ancak uzmanların düşüncesi karantina süresinin uzatılması yönündedir. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Olumlu gelişmeler daha yeni sonuçlar vermeye başladı" ifadelerini kullandı. Olumlu gelişmelerin sürdürülebilir kılınması gerektiğini dile getiren Aliyev, "Korona Virüs Operasyon Karargahı bu konuyla ilgili kısa zamanda bilgi verecek. Karantina süresinin uzatılmasının en doğru karar olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirlere de değinerek, "Tekrar söylemek isterim ki zamanında önleyici tedbirler almasaydık bugün Azerbaycan'daki hasta sayısı bin değil, 10 bin, 20 bin belki daha fazla olacaktı" dedi.

"Asıl amacımız enfeksiyon vakalarındaki artışı önlemekti"

Gelişmiş ülkelerin deneyimlerini gördüklerini söyleyen Aliyev, "Bu ülkelerdeki sağlık sistemi, birçok ülke için bir model haline gelmiştir. Ancak böyle büyük potansiyele sahip ülkelerin sağlık sisteminin kriz içinde olduğu görüyoruz. Bu doğal. Çünkü hastalık o kadar hızlı yayılıyor ki Azerbaycan da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin sağlık sistemi buna dayanamaz. Bu nedenle asıl amacımız enfeksiyon vakalarındaki artışı önlemekti. Enfeksiyon zincirini kırmaktı" diye konuştu.

Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı bin 283 olarak açıklandı. Ülke genelinde 460 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 75 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldığı belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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