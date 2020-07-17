Azerbaycan'da karantina süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
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Azerbaycan'da karantina süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Azerbaycan'da karantina süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
17.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:47

Azerbaycan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artışa geçmesi ile birçok ülke tedbirleri yeniden sıkılaştırıyor. Azerbaycan'da 1 Ağustos'ta sona ermesi beklenen karantina süresi 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Bakanlar Kurulu, tarafından yapılan açıklamada ülkeye giriş ve çıkışlar ile şehirlerarası seyahat yasağının uzatıldığı duyuruldu. Kurul, kargo taşımacılığının ise yasaktan muaf tutulduğunu açıkladı.

Bakanlar Kurulu, ayrıca Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Abşeron, Yevlah, Celilabad, Masallı, Berde, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Siyazan ve Şeki şehirlerinde 20 Temmuz'dan 5 Ağustos'a kadar salgın kısıtlamalarının sertleştirileceğini aktarırken, bu bölgelerde sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiği açıklandı. Kurul, bu şehirlerde uygulanan kısıtlamalar kapsamında restoran, kafe, çay bahçesi, AVM, müze ve sergi salonlarının kapatılacağını aktarırken, spor müsabakalarının ise askıya alındığını duyurdu.

Azerbaycan'da toplam korona virüs vaka sayısı 26 bin 636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 341'e yükseldi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA

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