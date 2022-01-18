Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri başlatılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri başlatılacak

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri başlatılacak
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri yapılacak.

Azerbaycan'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri yapılacak.

Bakü-Şuşa, Bakü-Ağdam, Ahmedbeyli-Şuşa, Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa ve Berde-Ağdam istikametlerinde 24 Ocak'tan itibaren şehirler arası düzenli otobüs seferleri yapılacak.

Seferler, Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde 2 kez gerçekleştirilecek. Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eşzamanlı olacak.

İlk aşamada sadece Azerbaycan vatandaşları Karabağ'a otobüsle seyahat edebilecek.

Otobüs seferleri sayesinde vatandaşlar işgalden kurtarılan bölgelere giderek mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek.

Ziyaretçiler, güvenlik ve mayın tehlikesi nedeniyle bölgede geceleyemeyecek, aynı gün geri dönecek.

Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli

 Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

Ermenistan, Azerbaycan, Ocak, Bakü, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title