- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü
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- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü

27.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:35

- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü Azerbaycanlı 72 yaşındaki Semaye nine, 27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Ağdam'a dönünce toprağı öptü.

- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü

BAKÜ - Azerbaycanlı 72 yaşındaki Semaye nine, 27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Ağdam'a dönünce toprağı öptü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Ağdam 20 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. Ermeni güçleri tarafından 23 Temmuz 1993'te işgal edilen Ağdam'ı terk etmek zorunda kalan 72 yaşındaki Ahmedova Semaye, 27 yıl sonra doğup büyüdüğü Ağdam topraklarına geri döndü.

Azerbaycan kanalı İctimai TV kanalı tarafından çekilen belgesel görüntülerinde sevinç gözyaşlarını tutamayan Semaye ninenin Ağdam'a varır varmaz toprağı öperek, savaşın kahramanı askerlere tek tek teşekkür ettiği görüldü.

Azerbaycan'ın galibiyeti

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona ermişti. Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış, hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmişti. Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da, Laçın'ı ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim etmişti.

- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü
- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü
- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü
- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'a dönen nine toprağı öptü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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