Azerbaycan'da İş Merkezi Yangını (1)

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bakü'nün Nizami ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye birlikleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarında çok sayıda itfaiye aracı ve 3 helikopter yer aldı.

Yangın kontrol altına alınırken, iş merkezi kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA