Azerbaycan'da İş Merkezi Yangını (1)
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bakü'nün Nizami ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye birlikleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarında çok sayıda itfaiye aracı ve 3 helikopter yer aldı.
Yangın kontrol altına alınırken, iş merkezi kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA