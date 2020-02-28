Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Azerbaycan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Azerbaycan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kovid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.
Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.
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Kaynak: AA