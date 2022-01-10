Azerbaycan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü

Azerbaycan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da ilk defa 12 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

Azerbaycan'da ilk defa 12 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 12 kişide Omicron varyantının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni varyanttan korunmak için halka aşı olma, aşı olanlara ise hatırlatma dozu yaptırma çağrısında bulunuldu.

Azerbaycan'da 8 bin 445 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 621 bin 234 kişide görüldü.

Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü

Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title