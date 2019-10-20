Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Kerimli akşam saatlerinde serbest bırakıldı

20.10.2019 16:14
Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Kerimli akşam saatlerinde serbest bırakıldı.


Düşük maaşları ve yolsuzluğu protesto eden göstericiler hükümete istifa çağrısında bulundu. Bakü polisi ise eylemcilere sert müdahalede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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