Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı görüntüsü yansıtıldı
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Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı görüntüsü yansıtıldı

Azerbaycan'ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi'nin duvarlarına Türk bayrağı yansıtıldı.

11.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:52
Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı görüntüsü yansıtıldı

Azerbaycan'ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi'nin duvarlarına Türk bayrağı yansıtıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Azerbaycan, korona virüs salgını ile mücadele eden Türkiye'ye desteğini göstermek amacı ile Haydar Aliyev Merkezi'nin duvarlarına Türk bayrağı yansıttı. Azerbaycan, Haydar Aliyev Merkezi'nin duvarlarına 11 Nisan tarihine kadar Türk bayrağı yansıtacak olup, 3 Nisan tarihinden itibaren her gün virüsten etkilenen ülkelerin bayrakları merkezin duvarlarına yansıtılıyor. Azerbaycan, bu uygulama ile korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelere ve halklarına verdiği desteği ve saygıyı ifade ederken, bugüne kadar Çin, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Rusya ve İspanya bayrakları merkez binası duvarlarına yansıtıldı.

Azerbaycan'ın en önemli mimari yapıtlarından biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.

(İHA)

Azerbaycan'da Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı görüntüsü yansıtıldı

Kaynak: İHA

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