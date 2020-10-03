Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
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Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor

03.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:18

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılmasını kutladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılmasını kutladı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.

Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin duyurulmasının ardından halk, başkent Bakü'de camlara ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı. - BAKÜ

Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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