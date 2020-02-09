Azerbaycan'da halk sandık başında

09.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:26

Azerbaycan'da seçmenler 6'ncı dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Azerbaycan Parlamentosu'ndaki 125 koltuk için 1314 milletvekili adayı yarışıyor.

Azerbaycan'da yaklaşık 5 milyon 329 bin 460 seçmen oy vermek için Türkiye saatiyle 07.00'de sandıklara gitti. Milletvekili seçimlerini 78 binden fazla gözlemci takip ediyor. Ayrıca seçimleri takip etmek için 883 uluslararası gözlemci akredite edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6'ncı kez sandık başına gidiyor.Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi'nden (MSK) yapılan açıklamada, seçimlerin yerel saatle 08.00'da resmen başladığı belirtilirken, oy verme işleminin yerel saatle 19.00'a kadar devam edeceği, resmi olmayan ilk sonuçların ise bugün akşam saatlerinde açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA