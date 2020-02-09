Azerbaycan'da halk milletvekillerini belirlemek üzere sandık başında
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başında.
09.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:59
Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Halk, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com