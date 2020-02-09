Azerbaycan'da halk milletvekillerini belirlemek üzere sandık başında
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Azerbaycan'da halk milletvekillerini belirlemek üzere sandık başında

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başında.

09.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:59
Azerbaycan'da halk milletvekillerini belirlemek üzere sandık başında

'da, seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Halk, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.


Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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